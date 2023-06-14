Погибшего в лесу тракториста Сергея Архипова не внесли в число жертв пожара

Сотрудника лесхоза Сергея Архипова, погибшего в Абайской области, не внесли в число жертв пожара, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель Генпрокуратуры Жандос Умиралиев.

"Здесь решение за акиматом, насколько они считают нужным. Он (Архипов - Авт.) не относится к числу погибших в пожаре", - сказал Умиралиев в кулуарах парламента.

Напомним, тело Сергея Архипова, пропавшего 10 июня, обнаружили 13 июня. Выяснилось, что 36-летний мужчина не сгорел в пожаре, а скончался от острой сердечной недостаточности.

Напомним, огонь бушует на территории "Семей орманы" в области Абай с 8 июня. Всего за несколько дней пламя распространилось более, чем на 60 тысяч гектаров. В результате пожара погибли 14 лесничих.