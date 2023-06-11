14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет"

Фото: novoetv.kz

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, посмертно награждены 14 лесников, погибших при тушении лесного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Орденом "Құрмет" отмечены:

Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – инженер Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна (посмертно) – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Губаев Алексей Григорьевич (посмертно) – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Начинёнов Константин Сергеевич (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Нуржигитов Саят Нуржанович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Сидорин Виктор Александрович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Сидорин Александр Викторович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Фоминых Максим Владимирович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Гражданкин Петр Александрович (посмертно) – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Пузырев Сергей Николаевич (посмертно) – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Дарибаев Александр Викторович (посмертно) – тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Ганьшин Даниил Евгеньевич (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Пузырев Николай Иванович (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы";

(посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы"; Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек.

Касым-Жомарт Токаев обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

Президент объявил 12 июня Днём национального траура, а заседание оперативного штаба начал с минуты молчания.