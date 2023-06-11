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  • Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в Абайской области
t.me/EcologyofQazaqstan Сегодня, 09:25
77
Сегодня, 09:25
77
Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в Абайской области

В Министерстве экологии опубликовали фото сотрудников лесничества, погибших во время тушения  масштабного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, при тушении пожара в резервате "Семей орманы" погибли 14 сотрудников Успенского лесничества.  Самому молодому из них 25 лет.

Ранее сообщалось,  что при ликвидации крупного лесного пожара была утеряна связь с 14-ю сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними была прервана. Незамедлительно были начаты поисковые работы. Вот список сотрудников:

  • Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна, руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1989 года рождения.
  • Токтасын Серікжан Бакытбекулы, инженер по охране и защите леса Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1996 года рождения.
  • Дуйсембаев Амангелді Спатайулы, водитель Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1964 года рождения.
  • Губаев Алексей Григорьевич, мастер леса - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ЛПР "Семей орманы", 1993 года рождения.
  • Фоминых Максим Владимирович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы, 1998 года рождения.
  • Нуржигитов Саят Нуржанович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1972 года рождения.
  • Начиненов Константин Сергеевич, инспектор по охране - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1983 года рождения.
  • Сидорин Виктор Александрович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1960 года рождения.
  • Сидорин Александр Викторович, инспектор по охране территорий - государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1984 года рождения.
  • Пузырев Николай Иванович, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1968 года рождения.
  • Пузырев Сергей Николаевич, лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1992 года рождения.
  • Гражданкин Петр Александрович, лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1971 года рождения.
  • Дарибаев Александр Викторович, тракторист - машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы", 1974 года рождения.
  • Ганьшин Даниил Евгеньевич, водитель пожарной машины Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы", 1981 года рождения.

По информации МВД идентифицированы личности пяти погибших работников лесничества, участвовавших в тушении пожара в области Абай.
Это:


1. Серикжан Токтасын, 27 лет
2. Александр Сидорин,  39 лет
3. Саят Нуржигитов, 51 год
4. Алексей Губаев, 30 лет
5. Амангельді Дүйсембаев, 59 лет.


В настоящее время уточняются личности остальных 9 человек, обнаруженных на месте тушения пожара. 

"По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мы выражаем искренние соболезнования семьям и родным мужественных сотрудников лесничества, погибших, исполняя свой служебный долг", — говорится в сообщении Минэкологии.

 

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Сегодня, 09:25
77
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