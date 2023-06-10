К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов

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В Абайской области, где бушуют лесные пожары, продолжают тушить на трёх участках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По распоряжению министра по ЧС Юрия Ильина сегодня с 4 часов утра на место пожара также направлены военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей.

"В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на 3 участках. Вместе с тем, дополнительно направлен подвижной пункт управления - специально оснащённый средствами связи, в котором орган управления также будет осуществлять свои функций в зоне чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, в Семее ввели режим ЧС. В регионе бушуют лесные пожары, эвакуированы жители трёх сёл.