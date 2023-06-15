Комиссия решит, включать ли Сергея Архипова в список жертв пожара в области Абай

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Будет ли включён погибший тракторист Сергей Архипов в список жертв пожара в Абайской области, решит правительственная комиссия. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Создана правительственная комиссия. Она будет определять, какую социальную поддержку будут оказывать со стороны фонда, который они сформировали. А в части фонда социального страхования, госбюджета в связи с его (Архипова - Прим.ред.) смертью, если у него есть иждивенцы, то в обязательном порядке будут назначены государственное соцпособие по потере кормильца и социальные выплаты из государственного фонда социального страхования. Эти средства независимо от того, участвовал он или нет (в тушении пожара - Прим.ред.), будут выплачены", - сказала Дуйсенова.

Министр сообщила, что сейчас проводится проверка условий работы в "Семей орманы".

Напомним, огонь бушует на территории "Семей орманы" в области Абай с 8 июня. Пламя распространилось более чем на 60 тысяч гектаров. В результате пожара погибли 14 лесничих.

14 июня в МЧС сообщили о локализации пожара.