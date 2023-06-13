Стала известна причина смерти потерявшегося тракториста при пожаре в области Абай

Фото: polisia.kz

В полиции навали причину смерти пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Сергея Архипова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

36-летний мужчина "скончался от острой сердечной недостаточности".

Тело без вести пропавшего нашёл кинологический расчёт департамента полиции области Абай в 50 километрах от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочёсывания местности. След взяла служебная собака.

Признаков насильственной смерти, а также указывающих на гибель от огня при первоначальном осмотре не обнаружено.