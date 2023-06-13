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  • Стала известна причина смерти потерявшегося тракториста при пожаре в области Абай
polisia.kz Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53
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Фото: polisia.kz

Стала известна причина смерти потерявшегося тракториста при пожаре в области Абай

В полиции навали причину смерти пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Сергея Архипова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

36-летний мужчина "скончался от острой сердечной недостаточности".

Тело без вести пропавшего нашёл кинологический расчёт департамента полиции области Абай в 50 километрах от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочёсывания местности. След взяла служебная собака.

Признаков насильственной смерти, а также указывающих на гибель от огня при первоначальном осмотре не обнаружено. 

"Проведенной в дальнейшем судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности -  кардиомиопатии", - говорится в сообщении.

 

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Сегодня, 20:53
195
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