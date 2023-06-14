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МЧС РК Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50
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Фото: МЧС РК

Рассматриваем три причины пожара в области Абай - Генпрокуратура допускает версию о поджоге

Генпрокуратура рассматривает три версии причины возникновения пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz. По словам заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, первая версия - это поджог.

"Рассматриваются все версии. Первая – это умышленный поджог в целях реализации лесного фонда, это не секрет. Вторая – неосторожное обращение с огнем, человеческий фактор. И третья версия, не исключаем природный характер. Все три версии мы рассматриваем", - сообщил он.

Кроме того, он напомнил, что в мае 2023 года судили бывших руководителей резервата "Семей Орманы".

"В мае был приговор суда в отношении бывших руководителей резервата "Семей орманы", директора и его зама, которые, получая на системной основе взятки, занимались реализацией лесной продукции. В этой серой схеме также принимали участие еще три предпринимателя, которые давали взятку и так реализовывали лесную продукцию. Они также осуждены на 10 лет лишения свободы за совершение преступления в составе ОПГ", - добавил спикер.

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Сегодня, 12:50
393
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