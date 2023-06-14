Рассматриваем три причины пожара в области Абай - Генпрокуратура допускает версию о поджоге

Фото: МЧС РК

Генпрокуратура рассматривает три версии причины возникновения пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz. По словам заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева, первая версия - это поджог.

"Рассматриваются все версии. Первая – это умышленный поджог в целях реализации лесного фонда, это не секрет. Вторая – неосторожное обращение с огнем, человеческий фактор. И третья версия, не исключаем природный характер. Все три версии мы рассматриваем", - сообщил он.

Кроме того, он напомнил, что в мае 2023 года судили бывших руководителей резервата "Семей Орманы".