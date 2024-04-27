Паводки в Казахстане: более 36 тысяч человек вернулись домой

Свежие данные статистики по паводкам в стране на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передаёт BaigeNews.kz.

В Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях из 6148 жилых домов и 2794 дворовых территорий отведена вода. С начала паводка спасено и эвакуировано 119 220 человек, в том числе 44 776 детей. По республике вернулись домой 36 745 человек. 6 909 человек находятся в пунктах эвакуации. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 27 тысяч человек.

Спикер отметил, что службы гражданской защиты продолжают работу по противопаводковым мероприятиям, ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизируется. Ведётся мониторинг подтопленных дачных территорий. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полиции совместно патрулируют затопленные территории.