Все пункты сбора населения открыты и работают в Алматы - ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы прокомментировали информацию о том, что ночью после землетрясения алматинцы не могли попасть в пункты сбора населения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эта информация распространялась в соцсетях.

"Я не знаю, откуда такая информация, что они были закрыты. У нас пунктами приёма населения определены объекты образования. Их у нас по городу 384 объектов. Это 229 школ, 115 детсадов. Все они сейсмически устойчивые здания. В ночное время, как вы знаете, в школах имеется охрана, сторожа. Они свои функции выполняли", – рассказал на брифинге начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев.

Отмечается, что в течение получаса основной персонал прибыли в школы и принимали население.

"В общем, к этим объектам обратились более 11 тысяч жителей города. Из них 3,5 тысячи детей", – рассказал он.

По последним сведениям, в пунктах оставалось чуть больше одной тысячи человек, но все они расходятся по домам.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

По данным на 02:08 часов 23 января, ДЧС охарактеризовал сейсмообстановку в Алматы как спокойную.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях. Оно было зарегистрировано также в Кыргызстане и Узбекистане.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы. Он сообщил, что сейсмические события идут на угасание, и поводов для паники нет.

На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.

В Минздраве сообщили, что, начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей.

В ДЧС сообщили, что за ночь на номера горячей линии поступило 377 звонков. Также в ведомстве объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства раскритиковал действия ДЧС, отметив, что перед землетрясением необходимо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения.

Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы.