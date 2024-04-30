29 лет живёт в Германии и говорит на чистейшем казахском семья из села под Зерендой

Семья Бокк – родом из маленького села Кызылсайя на севере страны. В Германию супруги и двое их сыновей переехали в далёком 1995 году. Но спустя 29 лет они по-прежнему говорят дома между собой на чистейшем казахском и отмечают национальные праздники. О "дыме отечества", верности исторической родине, казахстанском менталитете и переживаниях за земляков из-за наводнений – интервью корреспондента BaigeNews.kz с Александром Бокк.

"Мы называли соседа "ата"

Кызылсая – небольшой аул под Зерендой в Акмолинской области. Здесь насчитывается чуть больше ста домов, это примерно 400-450 семей. Село славится крепкими казахскими традициями, а единство и дружба между жителями уже давно стали его брендом.

Семья Бокк жила здесь до 1995 года и вот уже 29 лет они – граждане Германии. Но "дым отечества нам сладок и приятен" – супруги по-прежнему поддерживают тесную связь с односельчанами, бывшими соседями, друзьями.

Созвонилась с Александром Ивановичем. Аккуратно интересуется, будет ли мне удобно говорить на казахском. Подумалось: хочет сделать приятное. Но очень скоро стало понятно, что говорить на русском ему и в самом деле гораздо сложней.

"Дома между собой с женой мы говорим на казахском. С друзьями, одноклассниками при встрече и по видеосвязи – тоже. Мұнда менде екі қайнағаларым бар, с ними общаюсь. Кездескенде қазақша сөйлесе кетеміз. Я учился в ауле Кызылагаш, там всего три класса было. Переехали в Кызылсая, там окончил казахскую школу. Все вокруг говорили на казахском – и сами казахи, и русские, и немцы, и белорусы, и поляки… Русский более или менее освоил в армии, потом, когда в Кокшетау учился. Ну, и когда с будущей супругой стал дружить – в общем, жизнь заставила. Но думаю я, как сейчас принято говорить, по-прежнему на Вашем государственном языке", – улыбается мужчина.

Спрашиваю, что его связывает с Казахстаном сегодня, спустя почти треть века.

"Первое и самое главное – бесконечная благодарность. Мои родители с Волги, Саратова. Когда началась Вторая мировая, их депортировали в Казахстан. Моему отцу тогда было 12 лет. Он, можно сказать, всех родных потерял. Его отца ещё ранее забрали в трудовую армию, много было разных тягот. Но повезло на новом месте: приняли, обогрели, хлебом делились. Моему папе как отца и старшего брата заменил в Кызылсае Есентемир Ещанов. Вырастил, можно сказать. Мы, дети папы, всю жизнь называли его "ата", дедушкой считаем. До сих пор семьями дружим", – растроганно говорит Александр Бокк.

"Снится мне родина"

Жизнь в ауле Кызылсая он вспоминает с большим теплом, ностальгией. Хорошо жили, душевно! Дружили домами, улицами. С уважением относились друг к друг и сумели тепло это передать детям и даже внукам.

"Что мне близко в казахах? Да всё близко! Там прошли моё детство, юность. А это самая лучшая пора жизни, самая светлая, самая яркая и самая честная. Шын айтқанда, мен күндіз Германиядамын, ал түнде Қазақстандамын. Снится мне родина. Много думаю о ней. И чем старше становлюсь, тем больше", – признался мужчина.

Александра с супругой Анной много приглашают на тои – юбилеи, дипломы детей, свадьбы детей, рождение внуков. По возможности стараются ездить, поздравлять: у казахов так принято.

"Друг Думан Габдуллин приглашал на свадьбу дочери. Сейчас же многие переехали, той был в пригороде Кокшетау – селе Красный Яр. В Караганде, Астане на торжествах был. Потом сорок лет после школьного выпускного отпраздновали. Ну, и в родное село Кызылсая, конечно, ездил. По гостям ходили. У Мырзагали Бегалина, Ербола Акмагамбетова был в гостях. Аким Жамбыл Жанатаев приглашал, с его отцом Курманом Жанатаевым работали когда-то вместе. В Кызылагаш тоже наведывался, там тоже друзья остались. Всегда приглашают, но не всегда получается. А у казахов "ответка" – вопрос принципиальный! Даст Бог, в будущем году снова собираемся в путь", – подмигивает собеседник.

"Слева от нас живёт семья из Темиртау, позади – из Талдыкоргана"

Когда семья покидала Казахстан, старшему сыну было семь, младшему – четыре. Сейчас они получили образование, работают в солидных компаниях – по выпуску автомобилей, медицинского оборудования.

"А тогда было и трудно, и боязно. Бөтен жер, бөтен халық. Нужно было учить немецкий. Мы вроде и знали его, благодаря старшему поколению, но не в совершенстве. Бірақ сондай қиыншылықтар болған жоқ енді. На работу сразу устроились, дети пошли в школу. Уже через пять лет построили себе дом. Но самое главное – соседи. Вы не поверите, здесь все свои! Слева от нас живёт семья из Темиртау, справа – из Омска. Позади – переселенцы из Талдыкоргана. Есть ещё соседи из Бишкека. Тесно общаемся, родственниками друг друга считаем. Казахстанские праздники отмечаем вместе", – поделился Александр Иванович.

Не так давно отпраздновали с местными казахами и киргизами Наурыз мейрамы – с показом национальных костюмов, демонстрацией традиций и обычаев, угощениями, песнями и танцами. Кульминацией стало выступление народного любимца Сакена Майгазиева – любимые казахские песни словно вернули на историческую родину…

"Тек қана алға: наших на улице сразу видно"

"А ещё мне везёт с напарниками. Я работаю в коммунальной службе, ремонтной бригаде. Үкіметтің жұмысы, можно сказать. 12 лет были в паре с коллегой родом из Кыргызстана. Сейчас работаем с мужчиной, который переехал из Казахстана. Объясню, почему меня это так радует. Когда работаешь в паре, это уже почти семья. И, мне кажется, очень важно иметь общие взгляды на вещи, а у нас менталитет один. Наш народ на улице видно сразу – открытые, душевные, очень тёплые. Свои в доску. Духом не падающие – тек қана алға! Мы особенные, понимаете?", – улыбается Александр Бокк.

Супруги очень переживают из-за аномальных паводков в Казахстане.

"С тревогой следим за ситуацией. Каждое утро, собираясь на работу, обязательно слушаю новости. Сокрушаемся с женой, мол, за что нашим такие страдания... Пусть всё поскорее закончится, и чтобы государство помогло всем, кого большая вода оставила без крова и имущества!", – подчеркнул собеседник.

В завершение беседы Александр Иванович поздравил соотечественников с Днём единства народа Казахстана, который празднуют в Казахстане 1 мая.

"Не случайно это праздник не народов, а народа. Большое видится на расстоянии. Бывая на родине, я с радостью отмечаю, что уровень жизни растёт. Аман болайық!Тату болайық! Әрқашанда жақсылықпен кездесейік. Бір бірімізді ұмытпайық. Мы родину помним, пусть и она помнит о нас, своих преданных детях", – тепло заключил Александр Бокк.

Фото из архива семьи Бокк.