Землетрясение в Алматы: люди покидают дома

В Алматы жильцы многоэтажных домов покидают квартиры и выходят на улицу, передаёт BaigeNews.kz.

Люди стоят во дворах многоэтажек. На дорогах заторы, сообщается в социальных сетях.

По данным ДЧС города, сведений о жертвах и разрушениях зданий не поступало.

"Просим вас соблюдать спокойствие. Всем в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения", - сообщили в ДЧС Алматы.

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В одном из видео показана ситуация в аэропорту Алматы. Ощутившие толчки пассажиры были напуганы, рассказал автор видео.