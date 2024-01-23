  • 23 Января, 03:02
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"Горячую линию" запустили для жителей и гостей Алматы

Сегодня, 01:47
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стоп-кадр из видео/соцсети Сегодня, 01:47
Сегодня, 01:47
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Фото: стоп-кадр из видео/соцсети

В Алматы запустили горячую линию в связи с землетрясением, произошедшим на границе Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате Алматы сообщили номера телефонов, куда можно обратиться в связи со сложившейся ситуацией: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.

23 января жители Алматы ощутили землетрясение. По сообщению Сети сейсмических станций, эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

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