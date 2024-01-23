Сейсмообстановка в Алматы спокойная – ДЧС
Сегодня, 02:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:43Сегодня, 02:43
87
В ДЧС Алматы озвучили актуальную на данный час информацию, передаёт BaigeNews.kz.
"По данным на 02.08 сейсмообстановка в Алматы спокойная. Развёрнут штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева. Во всех школах и детсадах открыты пункты приёма населения. Данные пункты сейсмоустойчивы. Также работает дополнительно горячая линия 78-20-83 и 78-20-84",– сказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.
Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал, что сейсмические события идут на угасание и поводов для паники нет.
Самое читаемое
- Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти
- После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса
- "Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
- Боксёр из Казахстана одолел "Бомбардировщика"
- Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии