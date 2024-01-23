Сейсмообстановка в Алматы спокойная – ДЧС

В ДЧС Алматы озвучили актуальную на данный час информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"По данным на 02.08 сейсмообстановка в Алматы спокойная. Развёрнут штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева. Во всех школах и детсадах открыты пункты приёма населения. Данные пункты сейсмоустойчивы. Также работает дополнительно горячая линия 78-20-83 и 78-20-84",– сказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал, что сейсмические события идут на угасание и поводов для паники нет.