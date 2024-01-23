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В Алматы отменили занятия в школах и колледжах

Сегодня, 04:18
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 04:18
Сегодня, 04:18
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Фото: pexels.com / иллюстративное

В Алматы отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей. Об этом сообщили в управлении образования города, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приёма населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме. Посещение детского сада - по желанию родителей", – рассказали в управлении образования города Алматы.

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