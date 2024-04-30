Какой будет погода в мае в Казахстане

Казгидромет представил консультативный прогноз погоды на май, передаёт BaigeNews.kz.

"В течение первой декады мая на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом. В начале и середине декады на севере, в центре, на востоке, в горных и предгорных районах республики ночью ожидается дождь с переходом в снег", - сообщили синоптики.

В первой декаде мая ожидается колебание температуры воздуха:

на северо-западе, севере, в центре, на востоке страны ночью от -5+3°С до +2+10°С, днём от +5+13°С до +20+28°С;

в южной половине страны - ночью от -3+5°С до +8+15°С, днём от +13+23°С до +25+30°С;

на западе страны ночью от +8+18°С до -3+7°С, днем от +18+25°С до +8+15°С.

Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

на севере, в центре, на востоке республики ночью до +10+18°С, днём до +25+35°С;

в южной половине ночью до +15+23°С, днём до +30+40°C жары.

"В отдельные дни второй и третьей декады мая с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары – в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15+25°С, в южных +20+28°С. В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны", - говорится в прогнозе.

Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана.