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Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы

Сегодня, 03:24
АВТОР
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пресс-службы ДП Алматы Сегодня, 03:24
Сегодня, 03:24
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Фото: пресс-службы ДП Алматы

Свыше 2,5 тысячи полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы на усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления. Кроме того, усилены следственно-оперативные группы. 

"Оперативная обстановка в Алматы стальная, всплеска преступности нет. Активизирована разъяснительная работа среди граждан, адресованы обращения об обеспечении сохранности своего имущества. Фактов мародёрства не зафиксировано",  сообщили в ДП Алматы.

Ранее МВД Казахстана попросило жителей не распространять фейки, а также не сеять панику и страх.

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