Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы
Сегодня, 03:24
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Сегодня, 03:24Сегодня, 03:24
133Фото: пресс-службы ДП Алматы
Свыше 2,5 тысячи полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В Алматы на усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления. Кроме того, усилены следственно-оперативные группы.
"Оперативная обстановка в Алматы стальная, всплеска преступности нет. Активизирована разъяснительная работа среди граждан, адресованы обращения об обеспечении сохранности своего имущества. Фактов мародёрства не зафиксировано", — сообщили в ДП Алматы.
Ранее МВД Казахстана попросило жителей не распространять фейки, а также не сеять панику и страх.
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