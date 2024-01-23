Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы

Свыше 2,5 тысячи полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы на усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления. Кроме того, усилены следственно-оперативные группы.

"Оперативная обстановка в Алматы стальная, всплеска преступности нет. Активизирована разъяснительная работа среди граждан, адресованы обращения об обеспечении сохранности своего имущества. Фактов мародёрства не зафиксировано", — сообщили в ДП Алматы.

Ранее МВД Казахстана попросило жителей не распространять фейки, а также не сеять панику и страх.