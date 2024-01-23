Землетрясений интенсивностью 7 баллов не ожидается — сейсмологи Алматы
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Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, передаёт BaigeNews.kz.
Заключение комиссии сделано по итогам внеочередного заседания её членов.
"На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью 7 баллов и более по сейсмической шкале MSK −64 — не ожидается", — отмечается в сообщении.
В настоящее время афтершоки произошедшего землетрясения с магнитудой 7 от 23 января в 00. 09 минут на границе Китая и Кыргызстана затухают.
23 января жители Алматы и ряда регионов Казахстана ощутили землетрясение. По информации Сети сейсмических станций, эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
Почувствовав толчки, люди начали покидать дома. Акимат сообщил, что в каждом районе города во всех школах и детсадах открыты пункты приёма пострадавших. Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.
По данным на 02.08 сейсмообстановку в Алматы ДЧС охарактеризовал как спокойную. В свою очередь представители национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заявили, что сейсмические события идут на угасание и поводов для паники нет.
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