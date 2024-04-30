Багдат Мусин обратился к своей команде после отставки

Экс-министр цифрового развития Багдат Мусин, освобождённый от должности 30 апреля, обратился к казахстанцам в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы, наверное, все слышали последнюю новость о том, что я подал в отставку. Хотел бы в первую очередь поблагодарить Главу государства за оказанное доверие и предоставленную возможность руководить цифровизацией в стране, как одним из ключевых блоков. С 2020 года многое было сделано и многое ещё предстоит. Сегодня Казахстан по праву может называться одной из самых развитых цифровых стран мира. И в этом заслуга большой команды профессионалов, с которыми мы вместе росли, делили как трудности, так и большие победы", - написал Мусин на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил команду за поддержку, доверие и вовлечённость в процессы внедрения цифровых сервисов.

"Я горжусь нашими достижениями, которые сделали жизнь простых казахстанцев проще и удобнее - это цифровые госуслуги. Кроме того, наши прогрессивные цифровые продукты были отмечены на международном уровне и позволили нам представлять нашу страну наряду с мировыми цифровыми лидерами", - отметил экс-министр.

Чем он планирует заняться в дальнейшем, Мусин не сообщил.

Ранее был опубликован указ президента об освобождении Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.