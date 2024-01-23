  • 23 Января, 04:36
  • BAIGENEWS

"Не сейте панику и страх". МВД обратилось к казахстанцам

Сегодня, 03:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
иллюстративное/BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 03:02
Сегодня, 03:02
207
Фото: иллюстративное/BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве предупредили: за распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность.

 "Полиция призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников. Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику и страх",- призвали в МВД.

Наверх