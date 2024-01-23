"Не сейте панику и страх". МВД обратилось к казахстанцам
Сегодня, 03:02
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Сегодня, 03:02Сегодня, 03:02
207Фото: иллюстративное/BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве предупредили: за распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность.
"Полиция призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников. Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику и страх",- призвали в МВД.