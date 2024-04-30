В аэропортах Казахстана усилят меры безопасности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 мая во всех аэропортах Казахстана вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.
"Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещённых предметов и веществ. Усиление мер связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации", - пояснили в КГА.
Подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищённости и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.
Вылетающим пассажирам рекомендуют заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.
Самое читаемое
- Прокуроры освободили 449 граждан, незаконно удерживаемых в служебных помещениях
- Нет необходимости менять обвинительный акт в отношении Бишимбаева – брат Нукеновой
- Большая вода в Петропавловске будет отступать в течение месяца
- 28 новых зон отдыха появятся на Балхаше
- Байжанову предъявили новое обвинение