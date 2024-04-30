Названы самые популярные казахские имена

63 тысячи мужчин по имени Азамат и 73 тысячи женщин с именем Аружан проживали в Казахстане на момент переписи 2021 года. Бюро национальной статистики выпустило публикацию по популярным именам и фамилиям среди населения республики, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным публикации, более 33 тысяч имен встречаются больше 10 раз и 29 тысяч фамилий – больше 100 раз. Также в электронной таблице отражены популярные имена и фамилии русских и узбеков – наций, которые считаются многочисленными в Казахстане после казахов.

Больше 10 000 раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Самыми популярными именами среди мужчин стали Азамат (63 тыс. человек), Серик (53 тыс. человек), Марат (50 тыс.), женщин – Аружан (73 тыс. человек), Мадина (59 тыс. человек), Динара (59 тыс. человек).

Именами, которые популярны среди мужчин и женщин стали – Бахыт, Саулет. 585 тысяч человек носят унисекс имена.

Также "бай", "бек", "жан", "хан" стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое популярное окончание "бек" лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало убывать после 2000-х. При этом окончание "хан" демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.

Самое популярное добавочное слово "гүл" к женскому имени часто начало встречаться после 1950-х годов, вплоть до 2000-х годов.

По данным электронной таблицы, также можно определить, что казахи стали предпочитать более короткие имена. За исключением 70-80-х годов, мужские имена оказывались длиннее женских.

Больше 10 000 раз в Казахстане встречается 69 казахских фамилий. Так в топ-3 казахских фамилий попали Ахметов (56 тыс.), Серік (39 тыс.), Омаров (36 тыс.). Среди казахов фамилии с окончаниями ов, ев, ин (ова, ева, ина) составляют 64%. Однако анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания.

Также по диаграмме можно отследить, что многие казахстанцы отказываются от окончаний -вич, -вна в отчестве переходя на -ұлы/-қызы

Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками, как по имени, так и фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).