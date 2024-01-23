"Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы
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Жители Алматы сообщают, что ощутили землетрясение после 00.00 23 января, передаёт BaigeNews.kz.
"Было примерно три толчка. Первый ощущался достаточно сильно. Я живу на первом этаже. Затем последовали два толчка. Мы живем на первом этаже, я ощутил. Мы общались в группе соседей. Жильцы с 4-го этажа рассказали, что ощущали очень сильно, качались люстры. У родственников звенела посуда", — рассказал редакции BaigeNews.kz один из жителей Алматы.
Также жители Алматы делятся произошедшим в социальных сетях.
"У нас до сих пор дом качает, люстра ходуном ходила",
"Баллов на 5 тянет. У нас дом аж скрипел и качался", — пишут они в комментариях.
По сообщению Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, 23 января в 00.09 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
"Энергетический класс землетрясения составил 15,1. Магнитуда — V 6.7. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы — 4 балла".
Инструкция от ЧС при землетрясении:
не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
отойдите от мебели, окна, люстры;
найдите надежное крепкое укрытие;
если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
покиньте помещение
(в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
отключите воду, газ электричество;
возьмите тревожный чемоданчик;
держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
будьте готовы к повторным толчкам;
окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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