"Люстра ходуном ходила". Землетрясение ощутили жители Алматы

Жители Алматы сообщают, что ощутили землетрясение после 00.00 23 января, передаёт BaigeNews.kz.

"Было примерно три толчка. Первый ощущался достаточно сильно. Я живу на первом этаже. Затем последовали два толчка. Мы живем на первом этаже, я ощутил. Мы общались в группе соседей. Жильцы с 4-го этажа рассказали, что ощущали очень сильно, качались люстры. У родственников звенела посуда", — рассказал редакции BaigeNews.kz один из жителей Алматы.

Также жители Алматы делятся произошедшим в социальных сетях.

"У нас до сих пор дом качает, люстра ходуном ходила", "Баллов на 5 тянет. У нас дом аж скрипел и качался", — пишут они в комментариях.

По сообщению Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК, 23 января в 00.09 зарегистрировано землетрясение.



Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.



"Энергетический класс землетрясения составил 15,1. Магнитуда — V 6.7. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы — 4 балла".

Инструкция от ЧС при землетрясении:

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие;

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;

покиньте помещение

(в многоэтажных домах- после прекращения толчков)

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик;

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.