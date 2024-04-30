Багдата Мусина сняли с должности министра цифрового развития РК
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Указом главы государства Багдат Мусин освобождён от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил университет имени С. Демиреля по специализации "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники" и Казахский институт правоведения и международных отношений по специализации "Правовед".
Был сотрудником АО "NAT", ТОО "Изет" и различных частных компаний (до 2004 года), замдиректора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии", советником министра юстиции по информационным технологиям и начальником управления информационных технологий.
После - председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН, председатель правления АО "Национальные информационные технологии", председатель правления АО "Казпочта", председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, советник президента РК по цифровизации и инновационным технологиям.
Занимал должность министра со 2 сентября 2020 года.
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