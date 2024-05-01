Токаев поздравил казахстанцев с Днём единства народа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране. Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства – это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства", ― отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний.