Токаев поздравил казахстанцев с Днём единства народа
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране. Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства – это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства", ― отметил президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний.
"В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед. Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа. Желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!", ― говорится в тексте поздравления.
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