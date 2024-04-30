Имама таразской мечети заподозрили в владении дорогой иномаркой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скандал разразился вокруг внедорожника, якобы принадлежащего имаму одной из таразских мечетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
На видео, распространившемся в социальных сетях среди пользователей Тараза, запечатлен имам мечети "Әл-Әділ" рядом с дорогой иномаркой.
Автор ролика возмущается тем, что пожертвования верующих прихожан якобы были потрачены на этот внедорожник, и призывает делать пожертвования конкретным нуждающимся, а не в общую кассу мечети.
В комментариях под публикацией среди пользователей развернулась дискуссия - от требований отчета имамов за каждый пожертвованный тенге до сомнений, действительно ли эта машина принадлежит священнослужителю.
Как пояснил главный имам центральной мечети "Һибатулла ат-Тарази" Бейбит Мырзагелдиев, эта автомашина не принадлежит имаму мечети "Әл-Әділ".
"Машина принадлежит предпринимателю, который принимал участие в благотворительной акции на территории мечети. Кому-то понадобилась заснять этот момент, когда имам находился рядом с иномаркой, и раздуть эту историю. Имам никакого отношения к автомашине не имеет", — рассказал Бейбит Мырзагелдиев.
Самое читаемое