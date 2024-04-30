Имама таразской мечети заподозрили в владении дорогой иномаркой

Скандал разразился вокруг внедорожника, якобы принадлежащего имаму одной из таразских мечетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

На видео, распространившемся в социальных сетях среди пользователей Тараза, запечатлен имам мечети "Әл-Әділ" рядом с дорогой иномаркой.

Автор ролика возмущается тем, что пожертвования верующих прихожан якобы были потрачены на этот внедорожник, и призывает делать пожертвования конкретным нуждающимся, а не в общую кассу мечети.

В комментариях под публикацией среди пользователей развернулась дискуссия - от требований отчета имамов за каждый пожертвованный тенге до сомнений, действительно ли эта машина принадлежит священнослужителю.

Как пояснил главный имам центральной мечети "Һибатулла ат-Тарази" Бейбит Мырзагелдиев, эта автомашина не принадлежит имаму мечети "Әл-Әділ".