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Жители ряда областей Казахстана ощутили землетрясение

Сегодня, 05:04
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МЧС РК Сегодня, 05:04
Сегодня, 05:04
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Фото: МЧС РК

МЧС РК озвучило актуальную информацию о землетрясении, произошедшем на границе Кыргызстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана, в этих странах также было зарегистрировано землетрясение. 

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях.

В ведомстве отметили, что в центре управления в кризисных ситуациях МЧС  создан и работает республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты. Штабом руководит глава МЧС Сырым Шарипханов. 

 данных штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС. По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность. В городах и областях республики сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали", — отмечается в сообщении МЧС РК.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы  2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Алматы  5 баллов, Шымкент  2 балла.

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