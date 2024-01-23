Жители ряда областей Казахстана ощутили землетрясение

МЧС РК озвучило актуальную информацию о землетрясении, произошедшем на границе Кыргызстана и Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана, в этих странах также было зарегистрировано землетрясение.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях.

В ведомстве отметили, что в центре управления в кризисных ситуациях МЧС создан и работает республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты. Штабом руководит глава МЧС Сырым Шарипханов.

"В данных штабах организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС. По распоряжению министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность. В городах и областях республики сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали", — отмечается в сообщении МЧС РК.

Напомним, 23 января в 00:09 по времени Астаны (повторно в 00:42 в г.Алматы — 2 балла и в 01:36 без ощутимости) зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Алматы — 5 баллов, Шымкент — 2 балла.