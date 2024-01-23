Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе", - написал Берик Уали.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.