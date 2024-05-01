Сильные дожди и снег: синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

"Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, пройдут дожди, на юге и юго-востоке сильные дожди, на севере, востоке, в центре сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре – град, на юге, юго-востоке – шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере – туман. Ночью в Северо-Казахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке Павлодарской областей, на севере в области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов", ― сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Также в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В связи с прогнозом сильных осадков 1-2 мая в Жамбылской области, области Жетісу, 1-3 мая в Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Казахстане в мае.

Напомним, на Астану этой ночью обрушился проливной дождь, который перешёл в снег.