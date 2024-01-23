"Сейсмические события идут на угасание. Поводов для паники нет" — сейсмолог
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Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Хотелось бы заверить жителей и гостей о том, что сильного, разрушительного землетрясения в ближайшее время в Алматы не ожидается. Толчки, которые ощутили жители Алматы и частично — Алматинской области, являются афтершоками и отголосками мощного события, которое произошло на территории КНР и Республики Кыргызстан", — сказал он.
По его словам, почти все страны Центральной Азии — Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан — ощутили данное событие.
"На данный момент зафиксировано более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили только два. Сейсмические события идут на угасание. Поводов для паники нет", — добавил Даулет Сарсенбаев.
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