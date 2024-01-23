  • 23 Января, 03:03
  • BAIGENEWS

"Сейсмические события идут на угасание. Поводов для паники нет" — сейсмолог

Сегодня, 02:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Kazinform Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
184
Фото: Kazinform

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы, передаёт BaigeNews.kz

"Хотелось бы заверить жителей и гостей о том, что сильного, разрушительного землетрясения в ближайшее время в Алматы не ожидается. Толчки, которые ощутили жители Алматы и частично  Алматинской области, являются афтершоками и отголосками мощного события, которое произошло на территории КНР и Республики Кыргызстан",  сказал он.

По его словам, почти все страны Центральной Азии  Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан  ощутили данное событие. 

"На данный момент зафиксировано более 10 афтершоков, из них наши жители ощутили только два. Сейсмические события идут на угасание. Поводов для паники нет",  добавил Даулет Сарсенбаев.

Самое читаемое

Наверх