  • 23 Января, 01:34
  • BAIGENEWS

Общественный порядок в городе не нарушен – полиция Алматы

Сегодня, 01:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП Алматы Сегодня, 01:31
Сегодня, 01:31
44
Фото: ДП Алматы

Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции.

С целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика.

Полиция Алматы призывает граждан, покидая свои квартиры и дома, запирать двери.

Самое читаемое

Наверх