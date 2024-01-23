Общественный порядок в городе не нарушен – полиция Алматы
Сегодня, 01:31
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Сегодня, 01:31Сегодня, 01:31
44Фото: ДП Алматы
Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции.
С целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика.
Полиция Алматы призывает граждан, покидая свои квартиры и дома, запирать двери.
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