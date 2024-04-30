Готов ли резерват "Семей Орманы" к пожароопасному сезону

Горячее лето 2023 года вывернуло наизнанку проблему сохранения лесного фонда страны. Многолетняя деградация системы охраны и защиты леса привела к потере тысяч гектаров реликтового бора и к смерти 15-ти человек. Дефицит техники, рации, формы, инвентаря постарались закрыть из разных источников. Однако даже с учётом поступления этой помощи природный резерват "Семей Орманы" испытывает нехватку по отдельным позициям.

Проблему, копившуюся годами, не решить за год. Так, из 79 пожарных автоцистерн 23 подлежат списанию. По ещё не утверждённым нормативам скоро лесовладельцу необходимо будет не меньше 90 автоцистерн, чтобы уверенно пройти пожароопасный период. Насколько Абайская область готова к борьбе с огнём? Когда зарплату пожарным и водителям начнут выплачивать казёнными деньгами? Что военные передали лесникам на вооружение? Ответы в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Готовность к пожарам

В середине апреля премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев официально заявил, что четыре региона Казахстана не готовы к пожароопасному периоду. Это Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Абайская области в лице резервата "Семей Орманы". На последнем регионе он акцентировал особое внимание. Сгоревшие в июньском пожаре 63 тысяч гектаров леса не восстановить, но основательно подготовиться к рискам возможно, считают в кабмине.

Ту самую проверку, результаты которой легли в основу отчёта для правительства, провели сотрудники Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абайской области. Руководитель этого ведомства Максат Елемесов поделился взглядом со стороны и рассказал, в каком состоянии, и на каком этапе подготовки к пожароопасному периоду сейчас находится природный резерват "Семей Орманы".

"При подготовке к пожароопасному сезону мы проводим плановую проверку, выясняем готовность лесовладельцев. Руководствуемся правилами пожарной безопасности в лесах Республики Казахстан, шкалой степени оценки готовности в лесных учреждениях. С 20 марта по 5 апреля проводили проверку, степень готовности на тот момент - не боеготовые. Соответственно 5 апреля по итогам проверки мы доложили в Комитет лесного хозяйства, проинформировали акимат Абайской области и природоохранную прокуратуру. На тот момент из 79 имеющихся пожарных машин в строю было только 48, то есть 60% от общего количества имеющихся на балансе автоцистерн", - рассказал подробности первого мониторинга Максат Елемесов.

Лесной фонд Абайской области составляет 827 тысяч гектаров. В регионе два лесовладельца - Национальный парк Тарбагатая и резерват "Семей Орманы", площадь которого 654 тысяч гектаров. Он располагается на территории пяти районов области - Бескарагайском, Бородулихинском, Кокпектинском, Абайском и Аягозском.

Согласно отчёту часть двигателей спецтранспорта требовала ремонта, не работали пожарные насосы. В числе нарушений были также небоеготовность радиостанций, нехватка шансового инструмента.

После "исправительного периода" инспекция провела в резервате контрольную проверку - с 23 по 25 апреля. Итоги ещё подводят, но уже сейчас в инспекции говорят, что за это время состояние спецтранспорта значительно улучшилось - из 79 машин в настоящее время 66 авто в строю.

"По итогам первой проверки резерват дополнительно выделил ещё 18 миллионов тенге на запчасти и проведение ремонта. Общее финансирование с начала этого года по апрель свелось к 48 миллионам тенге", - пояснил Максат Елемесов и добавил, что лесовладельцу дали срок до 30 мая, чтобы устранить все неполадки.

В резервате "Семей Орманы", в свою очередь, рассказали, что во время первой проверки в регионе стояла минусовая температура, что повлияло на состояние техники.

"Это отрицательно повлияло, так как машины не были заполнены водой, насосы на них не продаются отдельно, а только в комплекте с пожарной машиной, приобрести их очень трудно, найти почти невозможно. После этого прошла повторная проверка, по результатам которой мы, можно сказать, готовы к пожароопасному периоду", - рассказал о ситуации внутри предприятия заместитель генерального директора ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Гани Алпысчалов.

Пожароопасный период в большинстве регионов, в том числе в Абайской области, начался 8 апреля, на юге - 20 марта.

Синий трактор

Гани Алпысчалов работает в системе лесного хозяйства больше 20 лет. В последние годы, вспоминает он, тушить пожары становится всё сложнее: летние дожди в регионе становятся редким явлением, а вот сильные ветра, напротив, докучают всё чаще. Поэтому оснащение лесопожарной охраны нужно с каждым годом усиливать.

В данный момент на ходу в резервате стоит 66 пожарных автомобилей, 66 тракторов, которые в последние дни были задействованы на весенней посадке.

Ещё в прошлом году многие правительственные и региональные ведомства начали многовекторную работу по сохранению зелёного пояса страны - начиная от закупа техники и спецовки, заканчивая повышением зарплаты. Так, на оснащение природоохранных организаций министерство экологии направило в 2023 году 13,5 миллиарда тенге. 1,3 миллиарда из них потратили на оснащение резервата "Семей Орманы". Приобрели 10 автоцистерн на базе КАМАЗ, 14 малых лесных противопожарных комплексов, боевую одежду для тушения пожаров. Ещё четыре пожарных машины на базе ГАЗ-3308 передал благотворительный фонд.

В этом году уже выделены средства из республиканского бюджета, планируется приобрести пожарную машину и четыре патрульных единицы техники. Кроме того Министерство экологии прорабатывает вопрос покупки 108 машин для всей страны, из них 25 прибудут в "Семей Орманы", поставки ожидаются в конце осени этого года.

Для оперативного обнаружения и ликвидации лесных пожаров на балансе резервата имеется 30 лесных пожарных станций: 17 из них первого типа, и 13 - второго типа. На них базируется 79 пожарных автоцистерн, из которых 23 подлежит списанию в связи с длительным сроком эксплуатации. В автопарке резервата готовы к сезону 27 малых пожарных комплексов, один из которых тоже подлежит списанию.

Для своевременного обнаружения пожаров в лесном хозяйстве резервата функционирует 35 пожарно-наблюдательных вышек. Штат постоянных работников составляет 177 человек, а временных, которых нанимают на пожароопасный период с апреля по октябрь - 425 человек: это пожарные бойцы, водители пожарных автоцистерн, трактористы и "вышкари" - рабочие, обозревающие лес с высоты полёта на предмет возгораний.

Здесь стоит заметить, что при формировании бюджета министерства экологии на 2024 год было выделено почти 5,5 миллиарда тенге на материально-техническое оснащение, однако не поддержаны средства на внедрение системы раннего обнаружения возгораний в резервате "Семей орманы" на 4 миллиарда тенге.

В этом сезоне инвентарь пополнился на 20 мотопомп и 192 ранцевых огнетушителя. За счёт бюджетных и спонсорских средств автопарк увеличился на пять лесопатрульных машин "Уаз Патриот" и две патрульных легковушки "JAC".

На собственные средства резерват приобрёл восемь пожарных полуприцепов, а для опашки леса и обустройства минерализованных полос - 12 дисковых бороны.

"В 2023 году с целью защиты личного состава на средства республиканского бюджета приобрели для наших сотрудников специальная одежду: 182 комплекта боевой одежды пожарника и столько же сапог, по 275 защитных касок, пожарных плащей и перчаток, которые именуются крагами", - отметил Гани Алпысчалов.

Запасы ГСМ есть

В прошлом году по линии ПРООН резерват получил в пользование 107 мобильных и 216 носимых радиостанций. Противопожарный республиканский бюджет обеспечил резервный запас ГСМ - 81,6 тонны дизтоплива, 70,5 тонны бензина.

"При пожаре прошлого года ГСМ тратили в больших объёмах. Бензовозы не успевали возить бензин и солярку. Мы ежегодно планируем запас. Он рассчитан исходя из количества нашей техники и его параметров. Ежегодно составляем оперативный план по привлечению сил и средств для тушения пожаров, и с учётом этой техники мы ежегодно планируем запас ГСМ", - пояснил Гани Алпычалов.

Если пожарные автоцистерны выезжают только на пожары, то патруль осуществляется круглые сутки. А этой техники в лесном хозяйстве региона катастрофически не хватает.

"Сейчас у нас самым проблемным вопросом являются патрульные машины. Так как им больше 20 лет, а дежурство идёт круглые сутки, они исчерпали свой потенциал. В данный момент хорошо было бы приобрести 60 патрульных машин. Расчёт такой: у нас в резервате 35 лесничеств, каждое делится на мастерские участки – от двух до четырёх в лесничестве. И на каждом участке должна быть своя патрульная машина", - рассказал Алпысчалов.

Например, в лесничестве близ села Изатулла Бородулихинского района на патруле всего одно авто, которое работает через день – первый работает, а второй на ремонте.

Старая техника

В прошлом году после лесных пожаров многие ведомства и активисты бросились проверять состояние спецтехники резервата. Автоцистерны и многие патрульные машины старые, не скрывают лесники. И не только патрульные легковушки давно отслужили свой срок. Ветераны местного автопарка – это ГАЗики и УРАЛы 1968 года.

"Люди этого возраста себя порой чувствуют не очень хорошо, а что говорить по технику, - улыбается Гани Алпысчалов. - Надо отдать должное советскому автопрому: хоть нашим автоцистернам уже почти по 60 лет, некоторые из них до сих пор выезжают на тушение пожаров. Держатся. Тогда делали на века. Правда, очень сложно найти запчасти, такие уже не выпускают".

Большая часть местной техники времён советского союза. За годы независимости прирост спецтехники был не особо ощутим. Навёрстывать помогают только реакции на сильные пожары.

Старые авто списывают по мере поступления новых, иначе работать будет не на чем. Процесс отправки в утиль - целая система: сначала независимые эксперты оценивают состояние машины и его остаточную стоимость. Затем выставляют на продажу. Забрать могут как на металлолом по цене металла, так и в дальнейшую эксплуатацию.

Забавно, что по нынешним нормативам резервату положено всего 32 автоцистерны для тушения пожаров. Почему же тогда лесники стараются наращивать свой автопарк? На вопрос ответил глава инспекции лесного хозяйства Максат Елемесов.

"По действующим нормативам резервату "Семей Орманы" положено всего 32 машины. Примерно на одно лесничество одна машина. Сейчас комитет эти нормативы пересматривает, и по новым нормам на одно лесничество будет приходиться минимум две машины, а где-то, в зависимости от площади, лесистости, рельефа, и того больше. Соответственно, резервату потребуется 90 автоцистерн. Комитет лесного хозяйства пересмотрел нормативы, расчёты сделали и передали в Министерство финансов для рассмотрения республиканской бюджетной комиссией", - поведал наш собеседник из территориальной инспекции Абайской области.

Вертолёты в помощь

Исторически сложилось, что на территории Абайской области всегда было две вертолётные точки – В Бородулихинском районе и в селе Букебай Бескарагайского района. Эти патрульные вертолёты второго и третьего класса, которые Комитет лесного хозяйства ежегодно арендует, помогают обнаружить лесной пожар и оперативно на него среагировать.

"После засечки пожара поднимается вертолёт и с воздуха помогает навести водителя автоцистерны на правильное направление. Каждая машина обозначена номером, пилот видит его сверху и как бы указывает правильный путь с воздуха, наводит на цель. В это же время высаживает десант, который до прибытия наземных сил тушит и сдерживает пожар при помощи ранцевых огнетушителей и шансового инструмента", - рассказал о вертолётных войсках в борьбе с пожаром Максат Елемесов.

С этого года было принято решение перебросить в Семей два тяжёлых борта МИ-8 с водосливным устройством по 5 кубометров воды. Их прибытия ожидают 10 мая. Эти вертолёты - собственность Министерств Обороны и ЧС.

"Раньше мы использовали тяжёлые вертолёты, когда уже пожар переходил в верховой. Во время последней встречи министр поставил задачу применять этот вертолёт при каждой вспышке. То есть не экономить деньги, дешевле лес потушить на первоначальном этапе, чем нести большие потери - как природные, так и людские", - рассказал о новшествах глава территориальной инспекции.

И это ещё не всё. Ещё одной чудо-техникой в области станет больше, но не для тушения пожаров, а для передачи данных. В ближайшие дни резерват "Семей Орманы" примет в пользование командно-штабную машину, которая есть пока только у ЧС-ников.

"Она обеспечит устойчивую передачу оперативной информации. Место пожара и столичный штаб будут связаны напрямую видео-конференцсвязью. Это очень хорошо. При наличии поступления достоверной информации можно принимать меры по перегруппировке сил, переброске дополнительных средств и так далее. Это будет влиять на оперативность и принятие решений", - пояснил Максат Елемесов.

Командно-штабная машина ожидается на базе двухмостового "КАМАЗа". Спутниковая антенна, передающее устройство, вмонтированные камеры будут передавать всю картину в режиме онлайн.

И немного про зарплату

"В данный момент ситуацию осложняет низкая заработная плата. Те люди, которые в сезон находятся на тушении пожаров, получают очень мало. Мы сами буддируем этот вопрос. На днях приезжал министр экологии и сообщил, что этот вопрос отрабатывается всесторонне через Министерство финансов. Надеемся на лучший исход, так как из-за низкой оплаты труда из резервата увольняются водители со стажем, те, кто много лет отработал у нас. Вы сами прекрасно знаете, что, работающие по соседству крестьянские хозяйства, на селе платят в три раза больше. А нам найти водителя с категориями очень тяжело. Никто не хочет идти в трактористы и в шофера. На мой взгляд, престиж механизации нужно поднимать", - рассказал о непростой ситуации с кадрами Гани Алпысчалов.

Работники резервата, трудоустроенные по 111-й специфике экономической классификации расходов бюджета РК - это госинспектора, руководящий персонал и ещё ряд сотрудников, получают зарплату из республиканского бюджета. В прошлом году им подняли оклады в два раза. С начала 2024 года у остальных штатных сотрудников резервата, уже по 131 специфике оплаты труда, образовался долг. Прошлогоднюю отраслевую надбавку руководство резервата по поручению Министерства экологии выплатило из сэкономленных средств – по 75% от оклада каждому такому сотруднику. В этом году средств на надбавку не было.

"А в этом году мы прилагаем все усилия, чтобы выплатить долг. Благодаря реализации горельника выплатили только за январь и февраль", - говорит Гани Алпысчалов.

Спецсчёт резервата составляет около 400 миллионов тенге. Половина этой суммы уходит на налоги, в том числе многомиллионная плата за лесное пользование. Львиная доля оставшейся части – это заработная плата, рассказали о бюджете резервата в территориальной инспекции.

Основной статья доходов резервата – это продажа сгоревшей древесины. С января этого года пилорамы заготовили почти 4 тысячи кубов лесоматериала на 57 миллиона 376 тысяч тенге, которые, по словам руководства предприятия, пошли на погашение долгов.

"Сейчас рассматриваются изменения, согласно которым всех наёмных сотрудников предлагается ввести в постоянный штат. Всё на рассмотрении бюджетной комиссии. В случае вынесения положительного результата процедура пойдёт на согласование Министерства юстиции и Министерства национальной экономики", - рассказал о возможных изменениях Максат Елемесов.

У леса нет государственной границы

Пожароопасный сезон стартовал всего три недели назад, а сотрудники резервата уже потушили несколько пожаров, среди которых один лесной, и самый нашумевший. 80 соток лесной территории сгорело в Бородулихинском районе. Не очень далеко от того места, где началась та самая июньская стихия прошлого года.

Сильный с порывами ветер, непроходимые топи, болотистая местность осложнили тушение. Однако за два часа огнеборцы локализовали огонь. Возгорание, причиной которого стало опасное соседство насаждений и высоковольных линий электропередач, всполошил всю страну. Министр побывал на месте пожара уже на следующий день и провёл экстренное совещание, лично проверил готовность лесовладельцев.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду по традиции заключены соглашения о взаимодействии резервата "Семей Орманы" с Министерством Алтайского края Российской Федерации по совместному предупреждению, обнаружения и тушению пожаров, и оказанию взаимной помощи при возгорании на сопредельной территории леса.

В рамках этого соглашения в середине мая на базе Бородулихинского филиала резервата пройдут совместные трансграничные учения.