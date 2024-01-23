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44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы

Сегодня, 10:33
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: Baigenews.kz

Начиная с  часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

По информации ведомства, с разными показаниями пострадавшие доставлены в стационары города, из них 34 взрослых,  3 из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение.

"Также  получили  медицинскую  помощь 10 детей, 5  из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.

Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города", - говорится в сообщении.

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