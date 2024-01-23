44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
51Фото: Baigenews.kz
Начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.
По информации ведомства, с разными показаниями пострадавшие доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение.
"Также получили медицинскую помощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение.
Все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города", - говорится в сообщении.
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