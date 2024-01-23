44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы

Начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

По информации ведомства, с разными показаниями пострадавшие доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, 3 из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение.