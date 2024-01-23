На номера горячей линии поступило 377 звонков - МЧС о землетрясении

В МЧС прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Центре управления кризисными ситуациями прошло внеочередное заседание республиканского оперативного штаба под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова.

В ходе совещания с местными исполнительными органами и территориальными подразделениями МЧС министром по ЧС были заслушаны доклады ГУ "Казселезащита", МВД, Минобороны, Службы дорог и мостов, химической службы, медицинской службы, транспортной службы, службы связи.

На телефоны горячей линии, организованных в оперативных штабах, поступило 377 звонков от граждан.

Министр по ЧС дал ряд поручений соответствующим службам гражданской защиты.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

По данным на 02:08 часов 23 января, ДЧС охарактеризовал сейсмообстановку в Алматы как спокойную.

По данным на 03:00 часов 23 января, в результате землетрясения на границе Казахстана и Кыргызстана пострадало восемь человек в Алматы. Все они сразу были доставлены в стационары города.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях. Оно было зарегистрировано также в Кыргызстане и Узбекистане.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы. Он сообщил, что сейсмические события идут на угасание, и поводов для паники нет.

На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.