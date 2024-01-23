Люди подверглись панике из-за отсутствия информации - Смаилов о землетрясении в Алматы

В Алматы перед землетрясением необходимо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения, подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике, заявил премьер-министр.

"Как видим, все службы от МЧС до акимата и других госорганов отреагировали на произошедшее. К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения. Необходимо четко информировать о последовательности действий граждан в подобных ситуациях", - сказал Смаилов.

Он добавил, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще. Население должно на практике знать алгоритм действий.

В связи с этим Смаилов поручил акиматам регионов совместно с госорганами откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.

"В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность. Министерству здравоохранения и акимату Алматы принять необходимые меры для обеспечения лечения пострадавших. Службам МЧС держать ситуацию на постоянном контроле", - сказал Смаилов.

Он добавил, что нужно наладить четкое взаимодействие между необходимыми службами, в том числе в соседних государствах, где находились эпицентры землетрясения.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы. В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы. 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы.