Паводки в Казахстане: более 41 тысячи человек вернулись в свои дома

Казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана. Между тем, спасатели, военнослужащие, сотрудники акиматов, волонтеры и активисты продолжают восстанавливать населённые пункты после подтоплений. Как отметил на брифинге в СЦК представитель МЧС Аскар Шарип, на контроле остается Атырауская область, , передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", ― сказал спикер.

К этому часу по республике вернулись в свои дома свыше 41 тысяч человек. В эвакопунктах остаются 6 405 человек. Отведена и откачана вода из 7 184 жилых дома и 2 844 дворовых территории в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.