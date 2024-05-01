Паводки в Казахстане: более 41 тысячи человек вернулись в свои дома
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Казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана. Между тем, спасатели, военнослужащие, сотрудники акиматов, волонтеры и активисты продолжают восстанавливать населённые пункты после подтоплений. Как отметил на брифинге в СЦК представитель МЧС Аскар Шарип, на контроле остается Атырауская область, , передаёт BaigeNews.kz.
"Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. За прошедшие сутки в г. Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 37 тысяч мешкотар, отсыпано 685 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано и отведено свыше 216 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп", ― сказал спикер.
К этому часу по республике вернулись в свои дома свыше 41 тысяч человек. В эвакопунктах остаются 6 405 человек. Отведена и откачана вода из 7 184 жилых дома и 2 844 дворовых территории в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.
"В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств министерства по чрезвычайным ситуациям из города Алматы, Жетісу и Алматинской области, ранее направленных в Западно-Казахстанскую область возвращаются на места постоянной дислокации", ― добавил спикер.
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