Экс-главу Управления полиции Талдыкоргана осудили за изнасилование

Бывшего начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева приговорили к 11 годам лишения свободы за изнасилование женщины в служебном кабинете, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в городском суде.

"Согласно предъявленному обвинению 12 ноября 2023 года Куштыбаев в здании Управления полиции, а именно в своём служебном кабинете, совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, при выполнении служебных обязанностей. Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании", - сообщили в суде.

Приговором суда Куштыбаев признан виновным по пункту 5) части 2 статьи 120 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.

В соответствии с частью 1 статьи 49 УК РК Куштыбаев лишён специального звания "полковник полиции".

Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре 2023 года начальника полиции Талдыкоргана взяли под стражу по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Расследование уголовного дела было взято на особый контроль МВД РК.

Адвокат потерпевшей сообщил, что изнасилование произошло в кабинете начальника полиции Талдыкоргана.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев проинформировал журналистов о том, что расследованием дела занимается специальная группа.

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев сообщил, что по итогам проверок были освобождены от занимаемых должностей начальник областного департамента полиции и два его заместителя. Ещё двум заместителям было сделано замечание за несоответствие служебным должностям.

Ещё в 2019 году Марата Куштыбаева отстраняли от должности начальника местной полицейской службы ДП Алматинской области. Тогда распространилась аудиозапись, на которой мужчина с использованием ненормативной лексики высказывается о работе подчинённых.