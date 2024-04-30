Акима района оштрафовали в Шымкенте
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Прокуроры Каратауского района Шымкента провели анализ соблюдения законности при осуществлении госзакупок и освоении бюджетных средств. Выявлены нарушения, передаёт BaigeNews.kz.
"Выявлены факты установления в конкурсной документации требований, не предусмотренных законодательством, а также незаконного признания потенциального поставщика несоответствующими квалификационным требованиям и непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства", - сообщили в прокуратуре.
По акту надзора в отношении акима Каратауского района Шымкента составлено девять протоколов об административных правонарушениях по ч.ч. 5, 7 и 10 ст. 207 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о государственных закупках) и взысканы штрафы в доход государства на сумму 332 280 тенге.
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