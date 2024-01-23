Жертвы, разрушения и повторные толчки: какие фейки о землетрясении рассылают казахстанцы

После землетрясения в Алматы в социальных сетях активно начали распространять фейковые материалы о последствиях землетрясения. Редакция BaigeNews.kz разбиралась в достоверности информации.

Информация о якобы ожидаемых в районе 05:00 повторных разрушительных землетрясениях.

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг эти данные, сообщив, что повторные толчки, по данным Института сейсмологии, не прогнозируются.

Информация о якобы обрушении четвёртого этажа в здании студенческого общежития КазНУ имени аль-Фараби.

Пресс-служба министерства науки и высшего образования опровергла данную информацию, уточнив, что информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития №6 и №8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет. Ситуация со студенческими общежитиями Алматы стабильная. Ни одно из общежитий вузов не пострадало.

Некоторые жители Астаны заявляли о землетрясениях в городе. В то же время распространялось видео с качающейся люстрой в одной из квартир по проспекту Туран.

Пресс-служба ДЧС Астаны сообщила, что к ним поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения. По адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения. После проведённых спасателями визуальных осмотров зданий и сооружений факты новых землетрясений не подтвердились, пострадавших не зафиксировано. Также в ведомстве заверили, что землетрясения в Астане не было, были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы.

Пользователи соцсетей делились видеороликами о якобы закрытых сборных эвакуационных пунктах.

В ДЧС Алматы проинформировали, что во всех школах и детсадах города открыты пункты приёма населения. В городе работают 384 пункта приёма населения для оставшихся без крова. Данные пункты были развернуты в течение 40 минут. По информации спасателей, в эти объекты обратились более 11 тысяч жителей города.

Распространялось аудиосообщение об обрушении двух домов по улице аль-Фараби. Автор аудио также заявил, что в городе объявили ЧС.

В пресс-службе МЧС РК сообщили, что сведения по разрушениям не поступали, проводятся объезд и осмотры территорий. Помимо этого, режим ЧС не был объявлен.

Сообщалось о сильных подземных толчках в 03:00 часов с магнитудой до 13 баллов.

Около 02:00 часов директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев проинформировал, что сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается, а сейсмические события идут на угасание.

В МЧС РК призывают граждан в таких случаях доверять только официальным источникам, а также не подаваться панике и сохранять спокойствие.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

По данным на 02:08 часов 23 января, ДЧС охарактеризовал сейсмообстановку в Алматы как спокойную.

Землетрясение ощущалось в Астане, Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях. Оно было зарегистрировано также в Кыргызстане и Узбекистане.

Руководитель национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев обратился с заявлением к жителям и гостям Алматы. Он сообщил, что сейсмические события идут на угасание, и поводов для паники нет.

На фоне ситуации в Алматы МВД Казахстана распространило предупреждение об ответственности за распространение ложных сведений.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Акимат Алматы опубликовал заключение комиссии по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, согласно которому в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений с магнитудой 5,6 и интенсивностью семь баллов и более по сейсмической шкале MSK−64 — не ожидается.

В Минздраве сообщили, что, начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей.

В ДЧС сообщили, что за ночь на номера горячей линии поступило 377 звонков. Также в ведомстве объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства раскритиковал действия ДЧС, отметив, что перед землетрясением необходимо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения.

Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы.