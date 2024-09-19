Известный казахстанский актёр болен: коллеги объявили сбор на лечение

Звезда фильмов "Рэкетир", "Томирис", "Рывок", "Брат или брак 2" актёр Мурат Бисенбин борется с онкологией, передаёт BaigeNews.kz.

Коллега Бисенбина Саят Исембаев обратился к казахстанцам с просьбой помочь собрать деньги на лечение.

"Заболел наш коллега Мурат Бисембин. Все вы его прекрасно знаете по фильму "Рэкетир". Он сыграл старшего брата Руслана. У него онкология. Сейчас он проходит лечение, не падает духом, у него все получится, он выздоровеет. Дорогие друзья, давайте все вместе по возможности окажем ему финансовую помощь. Каждая сумма важна. Наша поддержка ускорит его выздоровление. Мурат, выздоравливай, брат, все будет хорошо. Мы с тобой!" - говорится в видеообращении.