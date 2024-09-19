Берик Асылов доложил президенту о работе по возврату активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Берик Асылов отчитался о состоянии законности и правопорядка в стране, а также о результатах деятельности надзорного органа по приоритетным направлениям.

Он доложил о сопровождении инвестиционных проектов: оказана правовая помощь 445 инвесторам, вложившим в экономику страны 8,3 трлн тенге; в рамках "прокурорского фильтра" отказано в согласовании 500 решений государственных органов против инвесторов. Принятые меры позволили повысить уровень доверия инвесторов к институтам государственной власти.

Генпрокурор проинформировал о работе по возврату активов. В этом году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – на 205 млн долларов. В Компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге; одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге.

Асылов рассказал о том, что продолжается исполнение обнародованного в Послании поручения Главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий: за последние 4 года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза (с 29 до 8 млн гектаров); восстановлены права 11 тыс. пайщиков.

Он также сообщил о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел; представил информацию о состоянии борьбы с наркопреступностью:

– с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков;

– изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики";

– ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.

Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира "Закон и Порядок", обозначенного в концепции "Справедливый Казахстан", акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния.