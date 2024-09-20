Смерть офицера в Аягозе прокомментировали в Минобороны

Очередное ЧП произошло в казахстанской армии. В Аягозе погиб военнослужащий. Инцидент прокомментировали в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Тело офицера одной из воинских частей Аягозского гарнизона обнаружили сослуживцы во внеслужебное время. По предварительной информации, мужчина повесился в квартире, где проживал. Причины и обстоятельства еще выясняются. Известно, что погибшего призвали на два года всего две недели назад. В списки части его зачислили 6 сентября. Он занимал должность в финансовой службе.

В Минобороны предполагают, что причиной отчаянного шага мог стать стресс от смены места жительства. Эта смерть стала уже четвертой в армейских рядах с начала сентября.

В ведомстве рассказали, что служба кызылординца была не связана с полевыми выходами.

Зачислен в списки части на должность в финансовой службе. Вчера буквально, по последним сведениям, он разговаривал с отцом. Жалобы на несение службы не предъявлялись. Может быть, тут психологический момент – смена места, Аягозский гарнизон", - сказал начальник департамента воспитательной и идеологической работы МО РК Тлеухан Басхожаев.

По факту возбуждено уголовное дело.