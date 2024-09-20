Тайник с золотом обнаружили в Lexus на границе Казахстана
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
100Фото: ГКНБ Кыргызстана
ГКНБ Кыргызстана задержал на контрольно-пропускном пункте "Кен-Булун" машину марки Lexus 470, направлявшуюся в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus media.
В процессе досмотра в авто выявлен тайник, в котором содержались слитки золота общим весом 3,3 килограмма без документов для вывоза за пределы Кыргызстана.
Устанавливаются сумма ущерба, нанесённого республиканскому бюджету, а также выявляются другие лица, причастные к контрабанде золотосодержащих металлов.
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