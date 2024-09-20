Адвокат Жанна Уразбахова обратилась к казахстанцам

Жанна Уразбахова записала обращение к казахстанцам. Адвокат сообщила, что от её имени орудуют мошенники, передаёт BaigeNews.kz.

“Мошенники в телеграм создали от моего имени фейк и продают какие-то марафоны и курсы! Это не я! Я никогда не пишу людям “Привет и сердечки”. Я никогда не прошу деньги и тем более не запускаю марафоны! Не отправляйте деньги”, – сообщила Уразбахова в stories в Instagram.