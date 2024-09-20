Казахстан досрочно вышел в плей-офф ЧМ-2024 по футзалу

На чемпионате мира по футзалу в Узбекистане завершились матчи второго тура группового этапа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана в квартете D набрала четыре очка, у Испании такой же показатель, три в активе Ливии и ноль имеет Новая Зеландия.

Команда Рикардо Кака уже не опустится ниже третьего места и при любом исходе заключительного поединка с Новой Зеландией попадет в плей-офф турнира, в худшем случае она войдет в четверку лучших команд, занявших третью строчку, рейтинг которых на данный момент выглядит следующим образом: Украина и Ливия — 3 очка, Коста-Рика — 1, Таджикисттан, Гватемала и Хорватия — 0.

Отметим, если Казахстан останется на второй строчке в своей группе, то он сыграет с победителем квартета E — Португалией или Марокко.