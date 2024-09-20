Петицию об отмене обязательной службы в армии прокомментировали в Минобороны

Замминистра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК прокомментировал появившуюся в Сети петицию об отмене обязательной воинской службы, передаёт BaigeNews.kz.

Документ опубликован 9 сентября. Его создатели заявили о том, что несчастные случаи, суициды и другие трагедии, связанные с неуставными отношениями, неподготовленностью или недостаточным медицинским контролем, ставят под сомнение целесообразность продолжения срочной службы.

"Нельзя приостанавливать срочную службу. Мы посредством этой системы готовим молодых людей, обеспечиваем им базовую подготовку и зачисляем в запас. Если возникнет угроза независимости страны, кто встанет на её защиту? Контрактная армия – это хорошо, но это может ударить по бюджету страны", - сказал замминистра обороны РК.

Депутат мажилиса Максим Авершин подчеркнул, что основной задачей срочной службы является ознакомление как можно большего количества граждан с использованием огнестрельного оружия.

"Нас всего 20 миллионов, а территория очень большая и богатая, поэтому максимальное количество населения должно уметь защитить свою родину с оружием в руках. Второй момент – никакого бюджета не хватит, чтобы содержать полностью профессиональную армию", - отметил депутат.

Ранее в Минобороны назвали причины гибели и травматизма военнослужащих.

Напомним, в сентябре на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружено тело военнослужащего. Также сообщалось о том, что офицер одной из воинских частей Национальной гвардии получил огнестрельное ранение на учебных стрельбах.