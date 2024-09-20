Мать-героиня в Актобе подала в суд на детей с требованием платить ей алименты

Суд в Актобе рассмотрел гражданское дело 92-летней матери-героини к детям о взыскании алиментов на содержание, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина обратилась в суд с иском к восьми ответчикам. Требования она мотивировала тем, страдает множеством хронических заболеваний по возрасту.

Истец пояснила, что ухаживает за ней и помогает материально только младшая дочь. Остальные дети её не посещают, женщина заявила, что не видела их на протяжении 5-6 лет.

"В ходе разбирательства дела ответчики не предоставили суду допустимых, достоверных и достаточных доказательств о том, что они в равной степени принимают участие в материальном содержании матери. Доводы о том, что младшая дочь З. не допускает их в дом для встречи с матерью, суд не принимает во внимание, поскольку доказательства этому не предоставлены. В то же время, суд рассмотрел это как один из способов от уклонения обязанностей по содержанию нетрудоспособного родителя", - сообщили в суде.

Так как четверо детей женщины уже достигли пенсионного возраста и относятся к нетрудоспособным лицам, взыскание алиментов с них невозможно.

"Решением суда иск удовлетворён частично, с четверых ответчиков в пользу матери на её содержание взысканы алименты с каждого по 7 МРП (25 844 тенге)", - сообщили в суде.

​​Решение пока не вступило в законную силу.