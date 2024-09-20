Усиление ветра и заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане

"Большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, центр которого находится над Новой землёй, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге - с грозами. С 22 сентября на запад страны начнёт распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловит прекращение осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы заморозки до 2 градусов", - сообщили синоптики.