Усиление ветра и заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане
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Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды на ближайшие выходные в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, центр которого находится над Новой землёй, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге - с грозами. С 22 сентября на запад страны начнёт распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловит прекращение осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы заморозки до 2 градусов", - сообщили синоптики.
Ожидается понижение температуры воздуха днём на западе республики от +20+25°С до +15+20°С, на севере от +17+22°С до +8+18°С, а на остальной территории резких изменений не произойдёт.
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