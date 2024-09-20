Врачи Астаны высказались о качестве вакцины против ВПЧ

На днях в Казахстане было объявлено о начале вакцинации девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), что вызвало широкий резонанс в обществе. Главный государственный санитарный врач подписал постановление, открывающее новый этап в борьбе с этим опасным вирусом, но родители оказываются на распутье: одни с оптимизмом смотрят в будущее, другие же полны сомнений и опасений. В непростом вопросе разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Противоположные мнения

Алуа Султанова – одна из тех, кто активно выступает против вакцинации.

"Я лично против новых вакцин. После вакцины от ковида организм прилично пошатнулся. Очень жалею, что сделала. Климакс начался раньше времени, появились сбои по-женски, я стала слабой. Я решила, что больше ни сама, ни детей прививать не буду", - поделилась своим опытом родительница.

Эмоции Алуы понятны. Каждая мама хочет защитить своего ребёнка и сама, пережив медицинские "приключения", не может доверять нововведениям.

С противоположной точкой зрения выступает Каусар Жумангазина, которая уже пережила испытание ВПЧ на собственном здоровье. Она знает, что этот вирус может привести к трагическим последствиям, и относится к нему очень серьёзно.

"Тема ВПЧ для меня очень близка. В январе этого года я пошла на стандартный осмотр в частную клинику к гинекологу. Сдала онкоцитологию. Результаты пришли плохие. У меня был предрак, дисплазия сложной степени. Врач подтвердил, что это было вызвано именно ВПЧ", - рассказала Жумангазина.

Женщине сделали конизацию шейки матки. Простыми словами вырезали участок ткани с изменёнными клетками. Через три месяца она прошла полное обследование, сдала контрольные анализы на ВПЧ. Анализы хорошие: дисплазии нет, но ВПЧ остался.

"Я эти полгода так мучилась. Такой стресс получила, постарела лет на пять. Теперь пойду в ноябре снова сдавать онкоцитологию и анализ ВПЧ. Но говорят, что он в организме будет жить всегда", - поделилась своими чаяниями астанчанка.

Тем не менее, даже после такого ненадёжного знакомства с ВПЧ, Каусар всё ещё сомневается, стоит ли вакцинировать свою 12-летнюю дочь. Решение этого вопроса она отложила на неопределённый срок.

"Насчёт вакцины я ещё думаю. Я была уверена, что поставлю. Но потом переговорила с мамой, со знакомыми специалистами. Вакцина, во-первых, малоизученная, новая. А всё, что новое всегда вызывает опасения. Я же не знаю, как она себя поведёт в организме моего ребёнка. Поэтому пока сейчас я буду думать. Тем более нас ещё не вызвали. Сейчас 2013 год вакцинируют. Если честно хотелось бы. Если бы я была на 100% уверена, что вакцина работающая, что она изучена, что 100% никаких противопоказаний нет, то, конечно, я только за. Потому что прошла сама через это. Но опять же боюсь. Сейчас много разной информации в интернете", - говорит Каусар Жумангазина.

Коварная болезнь

Научно доказано, что вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки. Вирус может длительное время "жить" в организме, никак не проявляя себя. У него бывает 200 типов. 14 из них являются онкогенными, то есть вызывающими рак. Они могут приводить к злокачественным опухолям вульвы, влагалища, ануса, полового члена, ротовой полости и глотки. Но чаще всего – к раку шейки матки.

Врач-онкогинеколог, оперирующий хирург Института онкологии Казахстана Толкын Садыкова рассказывает, что сегодня рак шейки матки занимает среди онкологических заболеваний пятое место. Если брать чисто онкогинекологические заболевание, то болезнь находится на втором месте после рака молочной железы.

"По всему миру ежегодно раком шейки матки заболевают 600 тысяч женщин. Из них 340 тысяч умирают в первый же год. В Казахстане ежегодно болеют 2 тысячи женщин. 600 женщин мы теряем от такого грозного заболевания. Рак шейки матки в Казахстане занимает третье место среди гинекологических раков. Каждый день мы теряем две женщины в Казахстане от рака шейки матки. Каждый день в Казахстане заболевают пять женщин", - поделилась неутешительной статистикой врач.

Первая вакцина против ВПЧ появилась 18 лет назад, в 2006 году. Стоит отметить, что вакцинация, проведенная в подростковом возрасте, может значительно снизить риск развития этих заболеваний в будущем. Прививки уже зарекомендовали себя в других странах как эффективный способ предотвращения инфекций и заболеваний, связанных с ВПЧ. Сейчас в 135 странах уже вакцинируют детей в возрасте от 9 до 15 лет. Причём, как девочек, так и мальчиков.

"Благодаря вакцинации мы можем победить рак шейки матки. Это единственное заболевание, которое можно предупредить вакциной. Сейчас уже помолодел этот рак шейки матки. Раньше возраст заболевших был от 45 до 50 лет, то сейчас уже встречается до 30 лет, чем раньше мы будем прививать, тем быстрее в организме девочек будут появляться антитела против этого вируса. Так мы защитим наших детей от вируса, который вызывает рак шейки матки", - сказала онкогинеколог.

Соседние страны – Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан – уже 90% девочек прививают от 11 до 13 лет. Вакцина против ВПЧ включена в национальный календарный план прививок РК. 20 марта 2023 года вышло постановление Правительства о введении в Казахстане вакцинации против вируса папилломы человека с 11 до 13 лет. А 17 сентября постановление главсанврача о начале вакцинации в школах против вируса папилломы человека.

Что за вакцина?

Чтобы получить разъяснения по вакцине, мы обратились к председателю правления Национального центра общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетовой. Она сообщила, что вакцинации сегодня подлежат девочки 11 лет. Но, так как массовое вакцинирование проводится впервые, будут прививаться и девочки 12-13 лет.

"Используется американская вакцина "Гардасил". Это четырехвалентная вакцина, которая содержит 6, 11, 16, 18-ый серотип вируса папилломы человека. Именно эти серотипы защищают от вирусов рака шейки матки и доброкачественных заболеваний. Календарь вакцинации двухдозный, с интервалом в 6 месяцев", - рассказала Есмагамбетова.

"Гардасил" использует с 2007 года. Эффективность вакцины доказана. На сегодня использовано более 300 миллионов доз данной вакцины. По результатам метаанализа, распространенность вируса папилломы человека снизилася на 90%. Заболеваемость раком шейки матки также снизилась.

Есмагамбетова утверждает, что вакцина не вызывает никаких побочных явлений, бесплодий, не имеет влияния на фертильность, нарушения яичниковой системы девочек. Побочные явления такие же как при обычной прививке: место прокола может покраснеть, повыситься температура, возможен озноб.

Глава НЦОЗ отметила, что вакцинация будет проводиться в школах. Родители, которые не хотят прививать детей в школе, могут получить положенную ребёнку дозу "Гардасила" в поликлинике по месту жительства.

Вакцинация будет проводиться только после получения информированного согласия родителей.

"Чтобы вакцинация была максимально эффективной, нужно два раза её получить, то есть две дозы. Допустим, 20 сентября кто-то получает, следующую дозу она получает через 6 месяцев – 20 апреля. Эффективность вакцины повышается", - сказала Есмагамбетова.

Если девочки до 13 лет не успеют получить вакцину бесплатно, то они могут получить ее на платной основе в частных клиниках. Государству одна доза вакцины обошлась в 27 тысяч тенге.

"Мы купили вакцин на 175 тысяч девочек. Это 350 тысяч доз. Одна доза вакцины была закуплена за 27 тысяч тенге. Из бюджета на это было выделено порядка 9,5 миллиардов тенге. Это недешёвая вакцина, так скажем. Достаточно дорогая вакцина. Наша задача – в долгосрочном порядке снизить заболеваемость раком шейки матки, снизить доброкачественные заболевания", - проинформировала Айжан Есмагамбетова.

Она добавляет, что вакцин хватит на всех. Если спрос будет большой, есть возможность закупить дополнительные дозы.

Мы поинтересовались у председателя правления Национального центра общественного здравоохранения, кто проверяет качество вакцины в Казахстане.

"Любая вакцина должна быть переквалифицирована ВОЗ. Производство вакцины имеет международный сертификат качества и безопасности. Обязательно вакцина проходит регистрацию у нас в стране – в Национальном центре экспертизы лекарственных средств. Там тоже очень долгая процедура. Проверяются все документы, вся доказательная база. Каждая партия вакцины, которая приходит, проходит через сертификацию. То есть многоуровневый контроль", - ответила она.

Она также рассказала о результатах пилотного вакцинирования девочек в Казахстане в 2013 году.

"Тогда было вакцинировано порядка 17 тысяч девочек. Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии проводил исследование распространенности ВПЧ среди вакцинированных. Опрос проводили с точки зрения фертильности. Ни у одной из вакцинированных девочек не был выявлен вирус папилломы человека, а у невакцинированных – у каждой 50-ой выявлен. 131 девочка, попавшая в исследование, спокойно родила и ни одного ребёнка", - сказала специалист.

Сегодня многие родители опасаются, что в вакцине содержится живой вирус.

"Глупость. Вакцина неживая. Она не содержит вирус, она содержит часть ДНК-белка, который вызывает иммуноответ. Живого вируса не содержит", - заверила Есмагамбетова.

В будущем в Казахстане могут ввести вакцинацию мальчиков против вируса папилломы человека.

"В мире технология такая, что начинают с девочек. Хотят предотвратить рак шейки матки. Но мальчики тоже являются носителями. Когда мы вакцинируем и мальчиков, и девочек, мы создаем коллективный иммунитет, который уменьшает циркуляцию вируса в окружающей среде. В более 40 странах уже вакцинируют мальчиков. Я думаю, сейчас мы заведем девочек, а потом со временем в зависимости от финансовых возможностей будем прививать мальчиков", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Она рассказала о своей личной позиции в этом вопросе.

"Я своего ребёнка вакцинировала. Я вообще своих детей вакцинировала на камеру. Моя дочь вакцинировалась от кори в 2015 году, против ВПЧ в 2013 году. У меня есть внучки. Сейчас они не подпадают под этот возраст, но когда им исполнится 11 лет, они будут вакцинироваться. Я просто не понимаю, когда люди, не зная, не понимая, огульно начинают говорить. Должно же быть какое-то критическое мышление, образованность. Нужно же пользоваться подтверждёнными данными. Просто сходите в онкодиспансер и посмотрите, кто болеет. Когда ты видишь молоденьких девочек с такими диагнозами и когда понимаешь, что государство тебе дает возможность предотвратить это, на мой взгляд, не использовать такую возможность, чтобы защитить своего ребенка, неправильно. Не каждое государство может себе позволить покупать такую дорогую вакцину, чтобы защитить детей", - говорит Есмагамбетова.

В завершение хотелось бы отметить, что объявленная вакцинация против вируса папилломы человека в Казахстане стала важным шагом на пути к преодолению данной болезни. Однако страхи родителей, вызванные недостаточной информацией, требуют тщательной работы со стороны государственных и медицинских структур. Информирование, доверие и образование – вот ключевые элементы, необходимые для успешного внедрения новых медицинских технологий в общество. Каждая мама хочет для своего ребенка только лучшего, и знание о безопасности и эффективности вакцинации может стать первым шагом на пути к здоровому будущему.