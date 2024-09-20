Гражданина Швейцарии арестовали в Кызылординской области

В Шиелийском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении гражданина Швейцарии R., передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и врезался в металлическое ограждения, разделяющее среднюю полосу движения по трассе Самара-Шымкент, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

Постановлением суда правонарушитель признан виновным и привлечён к административной ответственности в виде ареста сроком на 20 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на семь лет.