Гражданина Швейцарии арестовали в Кызылординской области
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
42Фото: baigenews.kz
В Шиелийском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении гражданина Швейцарии R., передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и врезался в металлическое ограждения, разделяющее среднюю полосу движения по трассе Самара-Шымкент, что привело к дорожно-транспортному происшествию.
Постановлением суда правонарушитель признан виновным и привлечён к административной ответственности в виде ареста сроком на 20 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на семь лет.
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