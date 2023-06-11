Угроза может возникнуть вновь: о чём говорил Токаев в области Абай

Фото: Акорда

На заседании оперативного штаба в области Абай Касым-Жомарт Токаев указал на работу над ошибками, которую должны пройти все ведомства, ответственные за работу в зоне ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В первую очередь, глава государства отметил, что угрозу лесных пожаров в регионе недооценили.

"Во-первых, после крупных пожаров прошлого года уроки не были извлечены, хотя имелись все необходимые поручения. Уже понятно, что угрозу недооценили. Прогноз был неточным. Как следствие реакция не была адекватной и своевременной. Значит, соответствующие алгоритмы не работают. Это, в первую очередь, упущение МЧС", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что должен быть алгоритм действия, который утвержден Советом безопасности.

"Случился пожар, немедленно приступать к его тушению. Но не бросать лесничих, у которых нет ни техники, никаких средств. Как минимум должна ставиться задача по локализации пожара. Нужно работать вместе. Это всенародное бедствие", — отметил Президент, поручив проконтролировать эти вопросы первому вице-премьеру Роману Скляру.

Глава государства также напомнил о пожарах в Костанае.

"Почему не извлекли уроки? Пожары – это частое явление. Во всем мире происходят пожары и надо уметь бороться с ними, тем более речь идет о лесах. Вообще, мы очень плохо относимся к нашим лесам. У нас их мало – не более процента процента лесных насаждений. Поручаю Генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, в Казахстане не выстроена работа по раннему обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров.

Министерству экологии и природных ресурсов и акимам регионов совместно с заинтересованными государственными органами Президент поручил:

принять меры по оснащению цифровыми системами раннего обнаружения очагов возгорания, внедрению систем видеонаблюдения и мониторинга пожаров;

до внедрения таких систем увеличить кратность авиационного и наземного патрулирования лесного фонда, а также применения "беспилотников" в периоды высокой пожарной опасности;

довести до требуемых норм уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений".

Также Президент указал на низкую готовность к ЧС.

"В Костанае в период прошлогодних пожаров мною было дано поручение провести ревизию реальной готовности органов гражданской защиты, местных исполнительных органов власти к чрезвычайным ситуациям. Поручалось сформировать запасы инвентаря и пожарно-технического оборудования для тушения лесостепных пожаров. Что мы имеем? Низкую степень готовности. По показателю материально-технической оснащенности – 69%, по функциональной инфраструктуре – 63%. В целом общая готовность центральных и местных исполнительных органов к чрезвычайным ситуациям составила 70% (МЧС – 75,1%, МЭПР – 59,5%, МИО – 70,2%)", — отметил Токаев.

Глава государства поручил Правительству довести показатели готовности до уровня эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

"В мире ни одно государство не может содержать большое количество профессиональных пожарных. Широко применяется практика привлечения добровольческих отрядов, их обучают, обеспечивают оборудованием, экипировкой и страховкой. У нас законодательно эти нормы также предусмотрены. Мы должны активно использовать этот ресурс", — считает Президент.

Он подчеркнул, что лето только началось, и подобная угроза может возникнуть вновь. Поэтому требуются безотлагательные меры по повышению эффективности предупреждения и ликвидации ЧС.

"Правительству необходимо принять оперативные меры по этому вопросу. Граждан, нарушающих правила безопасности во время пребывания в лесных массивах, следует привлекать к уголовной ответственности. Они разжигают костры, оставляют за собой очаги возгорания, что приводит к трагедии. Совещание окончено. Нужно оперативно приступить к работе", — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. Лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. 11июня пожар продолжают тушить около 1500 человек, задействованы вертолёты и военная техника .

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК ("нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Из-за ситуации в области Абай Президент Казахстана отложил свой официальный визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня и прибыл с регион с рабочим визитом, совершил облёт территории на вертолёте.

От должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Также Президент объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву.

Глава государства встретился с родными погибших сотрудников лесничества, принёс им соболезнования и пообещал, что все виновные будут наказаны, заявив, что Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.

Касым-Жомарт Токаев обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура.